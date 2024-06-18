Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за поведения Запада

Анализ поведения Запада в связи со специальной военной операцией показывает, что нужно уточнить некоторые параметры ядерной доктрины России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что анализ поведения Запада в связи со спецоперацией показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине, и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

До этого Рябков заявил, что Россия считает безнадежными попытки донести до Запада свою позицию, так как Западный мир разучился принимать альтернативные точки зрения.

17 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия видит обеспокоенность ряда стран ядерной риторикой, которая существенно усилилась на фоне заявлений Соединенных Штатов об изменениях в ядерной стратегии.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием. По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Он отметил, что у РФ есть ядерная доктрина, которая предусматривает применение ядерного оружия только в исключительных случаях.

Ранее в МИД РФ двумя словами описали риторику Путина по ядерной тематике.