Сотрудников оборонного предприятия РФ заподозрили в краже комплектующих

Пятерых сотрудников оборонного предприятия в Сарове в Нижегородской области задержали по подозрению в краже деталей. Об этом сообщает Nn.ru со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Уточняется, что комплектующие были куплены за счет федерального бюджета, и их должны были использовать для исполнения гособоронзаказа.

На предполагаемых воров возбудили уголовное дело о краже в крупном размере.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Параллельно расследуется дело, заведенное в отношении замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина. Он якобы получил взятку в размере 36 млн рублей за покровительство компании «Телта».

Ранее члены подмосковной ОПГ получили до трех лет за хищение продукции ВПК на 300 млн рублей.