Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, никакой стратегии в подобных наступательных действиях нет.

«Стратегия была у контрнаступления, которое они готовили ранее, в котором участвовали чуть ли не 200 тысяч человек. А такие штурмовые действия по 18,20,30 даже 50 человек — это локальное прощупывание нашего фронта, выискивание наших слабых мест», — пояснил Баранец.

Он добавил, что Вооруженные силы России предпринимают подобные наступательные действия в сторону ВСУ.

18 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» сообщил, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, что может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.