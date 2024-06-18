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Комбат ВСУ пожаловался на возраст украинских военных

Комбат ВСУ Юрин пожаловался, что его подчиненным больше 50 лет

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Sofiia Gatilova/Reuters

Средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет. Об этом рассказал командир батальона украинской армии Александр Юрин, слова которого передает украинское издание «Общественное».

«Средний возраст моих бойцов 50 лет и больше. Самому старшему уже 59. Это из первой волны добровольцев», — сказал Юрин.

Он заявил, что у многих из подчиненных есть проблемы со здоровьем, что сказывается, когда необходимо выдвигаться на позицию за несколько километров, а также нести на себе боеприпасы и воду. Военных беспокоят проблемы с почками, позвоночником, сердцем. По его словам, из-за этого его подразделению трудно воевать. Его подразделение находится на восточном направлении обороны.

На северном направлении обороны ВСУ была отмечена похожая ситуация. Там средний возраст штурмовиков превысил 45 лет. 92-я отдельная штурмовая и 32-я мотострелковая бригада после потерь пополнились мобилизованными предпенсионного возраста.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина будет снижать мобилизационный возраст, поскольку это является требованием США. По его словам, российской стороне достоверно известно из украинских источников, что Соединенные Штаты поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту.

Ранее Запорожье разбили на сектора для мобилизации людей в ВСУ.

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