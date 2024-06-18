Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запорожье разбили на сектора для мобилизации людей в ВСУ

Рогов: в Запорожье прибыли дополнительные группы из ТЦК для отлова людей в ВСУ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подконтрольный киевским властям город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках мобилизации. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в город прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (аналог военкоматов).

«Город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев», — заявил он.

17 июня в Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости.

В этот же день издание The Washington Post сообщало, что на службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных мужчин.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами