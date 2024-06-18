Запорожье разбили на сектора для мобилизации людей в ВСУ

Подконтрольный киевским властям город Запорожье разбили на сектора для отлова людей в рамках мобилизации. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в город прибыли дополнительные группы сотрудников ТЦК (аналог военкоматов).

«Город разбит на сектора, замечено свыше сотни кочующих постов, которые вылавливают запорожцев», — заявил он.

17 июня в Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости.

В этот же день издание The Washington Post сообщало, что на службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных мужчин.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе.