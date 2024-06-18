В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, летательный аппарат самолетного типа обнаружили в небе над регионом около 12:50 мск. Средства ПВО уничтожили его.

В Минобороны пояснили, что российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. По словам Приходько, удары наносили прицельно.

Также четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, участвовали в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области.

Ранее российские хакеры опубликовали данные более тысяч операторов БПЛА ВСУ.