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Российские войска уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили станцию радиолокации и цех производства ударных дронов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск и поразили ряд других объектов противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо производства дронов, российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки комплекса С-300, радиолокационную станцию, а также склад с имуществом одной из артиллерийских бригад ВСУ, на котором находилось оружие, поставленное Западом.

Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили позиции ВСУ в 124 районах зоны СВО.

17 июня российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза ВСУ. В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

В тот же день сообщалось об уничтожении опорника украинских войск при помощи авиабомб ФАБ-500.

Ранее стало известно, что войска РФ получили новую партию самолетов-бомбардировщиков.

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Операция на Украине
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