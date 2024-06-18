ВСУ атаковали дронами-камикадзе жилой массив в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. По словам Приходько, удары наносили прицельно.

До этого четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, участвовали в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

Позднее Голубев заявил, что риски распространения пожара, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Губернатор также проинформировал, что в настоящее время лабораторией Роспотребнадзора проводится мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами зафиксировано не было.

Ранее российские хакеры опубликовали данные более тысяч операторов БПЛА ВСУ.