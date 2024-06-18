Российские хакеры опубликовали данные более тысяч операторов БПЛА ВСУ

Российские хакеры из группы RaHDit выложили в сеть данные 1,2 тысячи операторов дронов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в сеть попала целая штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов украинской армии. В Следственном комитете РФ заявляли, что этот полк причастен к атакам на Дягилево в Рязанской области, Шайковка в Калужской области и Энгельс в Саратовской области.

Среди операторов дронов хакеры обнаружили ранее судимых за насилие в отношении несовершеннолетних.

Издание уточняет, что в октябре прошлого года СК заочно предъявил обвинение командиру 383-го полка Бурденюку* обвинения из-за атак БПЛА на российские аэродромы. По версии следствия, он спланировал и организовал запуск беспилотников Ту-141 «Стриж» из Харьковской области, наносивших удары по аэродромам России.

До этого директор по развитию Servicepipe Данила Чежин заявлял, что политически мотивированные хакеры проводят «ковровые атаки» на российских провайдеров, сменив таким образом тактику давления. Так называемые хактивисты значительно нарастили интенсивность атак по сравнению с 2023 годом. С подобными атаками на инфраструктуру сетевой безопасности значительно труднее справляться, чем с привычными Ddos-атаками.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.