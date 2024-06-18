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Ударные дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области

РИА: четыре ударных дрона ВС Украины атаковали нефтебазу в ростовском Азове

Четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, участвовали в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных БПЛА ВСУ», — сказал собеседник агентства.

18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

Позднее Голубев заявил, что риски распространения пожара, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Губернатор также проинформировал, что в настоящее время лабораторией Роспотребнадзора проводится мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами зафиксировано не было.

Ранее появились кадры мощной вспышки на подстанции в Ростове-на-Дону.

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