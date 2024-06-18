В Херсонской области повредили критическую инфраструктуру

В подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Накануне в регионе произошли взрывы. При этом расположение поврежденного объекта Прокудин не уточнил.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. В Миргороде находится военный аэродром. Официальные власти пока не прокомментировали информацию.

В момент взрывов воздушная тревога действовала в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.