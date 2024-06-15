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ВСУ атаковали три села Белгородской области

Губернатор Гладков: украинские дроны атаковали три села Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, села Безымено и Головчино, расположенные в Грайворонском городском округе, подверглись атакам дронов. В результате в первом населенном пункте повреждения получили крыши местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, повреждена линия газоснабжения, временно без газа остаются жители Безымено. Как заявил глава области, один беспилотный летательный аппарат упал рядом с грузовым автомобилем в Головчино — у машины повреждены левая сторона и лобовое стекло.

Он сообщил, что в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал двухэтажный многоквартирный дом.

«После падения дрона на балконе одной из квартир загорелись вещи. Жильцы сами потушили возгорание еще до приезда пожарного расчета. В результате атаки в доме поврежден балкон и фасад, выбиты окна в нескольких квартирах и в подъезде. Также осколками посечен легковой автомобиль», — написал чиновник.

Он добавил, что второй дрон попытался атаковать движущуюся по дороге машину. В результате сброса взрывного устройства загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано. У транспортного средства посечен кузов.

13 июня Вооруженные силы Украины дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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