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Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Центр» ликвидировала до 320 солдат ВСУ в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой народной республики. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

В результате ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицы М102 производства США.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак украинских штурмовых групп в Харьковской области. На это направлении противник потерял до 350 военнослужащих.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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