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Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS и М270 MLRS производства США

МО: РФ уничтожила пусковые установки РСЗО HIMARS в зоне ответственности «Днепра»

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Aaron Favila/AP

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение живой силе противника в Днепропетровской области, уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 MLRS американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии в районах Высшетарасовки и Доброй Надии Днепропетровской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что потери украинских войск составили до 75 солдат и три автомобиля. Кроме того, ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм.

Также в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата.

Утром 15 июня Минобороны РФ сообщило, что ночью в небе над Ростовской областью были ликвидированы три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, украинские военные намеревались нанести удар по объектам на российской территории при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее над одним из регионов РФ за ночь перехватили и уничтожили сразу 70 украинских дронов.

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Операция на Украине
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