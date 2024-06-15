Российские войска продвинулись в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 6-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 350 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах насаленных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области.

Помимо бойцов, ВСУ потеряли два танка, три автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.