В Швеции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны

Вооруженные силы Швеции заявили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщила газета Expressen.

По данным шведского ведомства, российский самолет летел к востоку от острова Готланд. Воздушное судно обвинили в отклонении от маршрута, несмотря на призывы воздушного командования Швеции. Тем не менее, сообщается, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было кратковременным. Министру обороны страны Полу Йонсону долложили о ситуации.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки направит Москве ноту из-за подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами. По словам министра, вопрос является серьезным, и относятся к нему соответствующе.

Пограничная служба Финляндии заявила 10 июня, что границу страны у города Ловийсы нарушили не один, а четыре самолета Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба.