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Боевые корабли России и Египта провели совместное учение в Средиземном море

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели учение в Средиземном море

Корабли Тихоокеанского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Египта провели совместное учение в Средиземном море. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

От России в учениях задействованы боевые корабли Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия.

Египет отправил на маневры фрегат ENS Al-Qadeer («Аль-Кадир»).

Учение прошли в формате «PASSEX» с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.

В Минобороны РФ отметили, что заход отряда боевых кораблей России в порт Александрия стал очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

Завершилось совместные маневры церемонией прощания, в ходе которой российские и египетские корабли разошлись на встречных курсах под гудки сирен.

Тем временем другие российские боевые корабли вошли в порт кубинской Гаваны.

Ранее визит российских кораблей в кубинскую Гавану превратился в народное зрелище.

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