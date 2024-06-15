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Кубинцы собрались на пирсе Гаваны ради российских кораблей

Визит российских кораблей в кубинскую Гавану превратился в народное зрелище

Жители Гаваны 14 июня в очередной раз собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы увидеть корабли из отряда Северного флота России, прибывшие на Кубу с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — поделился своими впечатлениями местный житель Габриэль Сонейра.

Корабельная группа Северного флота, в составе которой многоцелевая атомная подводная лодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», в рамках дальнего похода 12 июня достигла порта Гаваны. Официальный визит делегации России под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.

15 июня фрегат «Адмирал Горшков» во второй раз в рамках турне примет на борт кубинцев, желающих увидеть судно изнутри, а 17 июня российские корабли продолжат свой дальний поход.

Ранее Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах.

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