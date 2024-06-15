Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по ангару Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Николаевской области 14 июня прилетало <...> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть», — пояснил он.

По слухам, в этом ангаре ничего не было, однако после прилета случилась детонация. По его словам, звуки взрыва слышали в самом городе Николаеве.

До этого российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным его источников, пункт дислокации нашли после полученных данных агентов и проверки аэроразведкой в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района. После этого авиация ВС РФ нанесла по месту огневое поражение. В результате авиационного удара уничтожены не только украинские военные, но и иностранцы, подчеркнул Марочко.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.