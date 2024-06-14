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Путин раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом

Путин: РФ отодвигает линию фронта под Харьковом для снижения ударов по Белгороду

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы России вынуждены отодвигать линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что действовать необходимо аккуратно и постепенно. Путин заявил, что если Вооруженные силы Украины продолжат «делать то, что они делали до сих пор», то Россия задумается, как действовать так, чтобы обезопасить свои населенные пункты.

Также Путин сказал, что Россия непобедима, потому что ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя семьей.

Кроме того, президент РФ заявил, что в зоне СВО находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Путин обратился к бойцам СВО.

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