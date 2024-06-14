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Путин обратился к бойцам СВО

Путин: мы любим бойцов СВО и думаем о них каждую минуту

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бойцов спецоперации на Украине любят, о них думают каждую минуту. Об этом на встрече с участниками программы «Время героев» заявил президент России Владимир Путин от имени всей страны, передает ТАСС.

Так Путин ответил на вопрос одного из участников встречи. Глава государства отметил слова собеседника, который сказал, что первые лица страны приходят и общаются с участниками СВО откровенно и по душам.

«Ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что во время специальной военной операции необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Путин назвал священное слово для всех народов России.

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Операция на Украине
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