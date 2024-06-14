Минобороны РФ отчиталось о результатах работы средств ПВО за неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и 465 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также Вооруженные силы Украины потеряли два вертолета Ми-8 и самолеты Су-27 и Су-25, которые были уничтожены на аэродромах.

Кроме того, в течение семи дней средствами ПВО были уничтожены 13 ракет ATACMS (производство США), три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot (США), две противорадиолокационные ракеты HARM (США), восемь управляемых авиабомб Hammer (Франция) и JDAM (США), две противокорабельные ракеты «Нептун», 46 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS (США), Vampire (Чехия), «Ураган» и «Ольха».

В ночь на 14 июня Воздушно-космические силы России (ВКС) ударили по ключевым аэродромам ВСУ. Атаке подверглись объекты под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях.

Ранее Зеленский назвал обязанностью США поставки Украине эскадрилий истребителей.