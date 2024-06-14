В Шебекино во время обстрела ВСУ рухнул подъезд жилой многоэтажки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Шёпот Шебекино».

По предварительным данным, есть трое пострадавших. Все службы выехали на место. Губернатор пообещал максимально оперативно делиться поступившей информацией по данному инциденту.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Днем 13 июня Гладков сообщал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.

В конце мая военнослужащие Украины атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину. Пострадавших не было, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок Томаровка.