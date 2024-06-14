Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг отреагировал на предложение Путина о мире

Столтенберг: НАТО не считает предложение Путина по Украине мирным

close
100%
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, предложение Путина означает лишь то, что «Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины».

«Это предложение не говорит о доброй воле, оно говорит о желании России достичь военных целей», — отметил он.

Столтенберг добавил, что «это не мирное предложение».

Генсек НАТО также отметил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.

14 июня президент России Владимир Путин, выступая в МИД РФ, заявил, что Украина должна вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Столтенберг назвал количество военных НАТО, находящихся в состоянии высокой готовности.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами