Столтенберг отреагировал на предложение Путина о мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение российского президента Владимира Путина по Украине мирным. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, предложение Путина означает лишь то, что «Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины».

«Это предложение не говорит о доброй воле, оно говорит о желании России достичь военных целей», — отметил он.

Столтенберг добавил, что «это не мирное предложение».

Генсек НАТО также отметил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.

14 июня президент России Владимир Путин, выступая в МИД РФ, заявил, что Украина должна вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Столтенберг назвал количество военных НАТО, находящихся в состоянии высокой готовности.