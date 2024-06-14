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Столтенберг назвал количество военных НАТО, находящихся в состоянии высокой готовности

Столтенберг: 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности

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Ints Kalnins/Reuters

Во всех видах вооруженных сил Организации Североатлантического договора (НАТО) 500 тысяч человек находятся в состоянии высокой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

При этом Столтенберг отказался отвечать на вопрос, какие страны готовы предоставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

До этого представитель альянса сообщил, что более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности.

Утром 14 июня депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет призвал командование украинских войск объявить «крестовый поход» против НАТО.

13 июня Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет решать за Украину, на каких условиях соглашаться на мир в конфликте с Россией.

Также Столтенберг сказал, что НАТО и Украина утвердили дорожную карту по инновационному военно-техническому сотрудничеству.

Ранее Финляндия заявила о нарушении ее границы четырьмя самолетами ВС РФ.

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