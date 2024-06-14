Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли удар по командному центру ГУР Украины в Кривом Роге

Российские войска поразили командный центр ГУР Украины в Кривом Роге

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по командному центру Главного управления разведки Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — сказал собеседник агентства.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев России сообщил, что российские войска нанесли удары по месту дислокации Вооруженных сил Украины под Херсоном.

В результате ударов возник пожар. Всего было зафиксировано более десяти прилетов.

До этого в Минобороны России рассказали, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» воздушно-десантных войск (ВДВ) у населенного пункта Часов Яр в ДНР нанесли удар по технике, опорным пунктам и личному составу противника.

Отмечается, что артиллерия ВДВ наносит огневое поражение ВСУ днем и ночью, не позволяя противнику проводить ротацию войск.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинской ДРГ, пробирающейся к границе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами