ВС России нанесли удар по командному центру ГУР Украины в Кривом Роге

Российские войска нанесли удар по командному центру Главного управления разведки Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«В Кривом Роге поражен командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — сказал собеседник агентства.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев России сообщил, что российские войска нанесли удары по месту дислокации Вооруженных сил Украины под Херсоном.

В результате ударов возник пожар. Всего было зафиксировано более десяти прилетов.

До этого в Минобороны России рассказали, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» воздушно-десантных войск (ВДВ) у населенного пункта Часов Яр в ДНР нанесли удар по технике, опорным пунктам и личному составу противника.

Отмечается, что артиллерия ВДВ наносит огневое поражение ВСУ днем и ночью, не позволяя противнику проводить ротацию войск.

Ранее в подполье заявили об ударе по украинской ДРГ, пробирающейся к границе с Россией.