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Беспилотник уничтожен над российским регионом

Минобороны России: БПЛА ВСУ уничтожен над Белгородской областью

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Shutterstock

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Попытка Киева совершить атаку по российским объектам с помощью беспилотника была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 10:50 мск.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 14 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов украинской армии над Ростовской областью, два дрона — над территорией Белгородской области, еще два — над Волгоградской, шесть БПЛА — над Воронежской, шесть — над Курской, еще один беспилотник — над Республикой Крым.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об объявлении авиационной опасности в регионе. Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Также сообщалось, что незначительные повреждения зафиксировали в Курске после падения обломков сбитых украинских дронов.

Ранее дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Курской области.

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