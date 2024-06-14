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В регионе на юге России объявлена авиационная опасность

Гусев: в Воронежской области объявлена авиационная опасность

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В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал чиновник.

Он призвал находящихся в домах граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Те, кто находятся на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, добавил чиновник.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 14 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Ростовской областью, два дрона — над территорией Белгородской области, еще два — над Волгоградской, шесть БПЛА — над Воронежской, шесть — над Курской, еще один беспилотник — над Республикой Крым.

Гусев сообщал, что украинские дроны были сбиты в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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