Над территорией Белгородской области сбили беспилотник

Утром 14 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, аппарат сбили около 8:20 мск.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 14 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Ростовской областью, два дрона — над территорией Белгородской области, еще два — над Волгоградской, шесть БПЛА — над Воронежской, шесть — над Курской, еще один беспилотник — над Республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.