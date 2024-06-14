ВС РФ ударили по мосту через Печенежское водохранилище в Харьковской области

Российские военнослужащие нанесли удар по мосту, расположенному в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области. Переправа использовалась для подвоза боеприпасов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

В материале отмечается, что боевую задачу выполнил истребитель Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Воздушное судно атаковало объект, выпустив по нему высокоточную ракету Х-38МЛЭ.

«Су-34 <...> уничтожил еще одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар <...> по мосту через Печенежское водохранилище», — рассказали журналисты.

По информации военных корреспондентов, в результате атаки несколько пролетов моста оказались разрушены. Они ушли под воду.

При этом пост сопровождается видеозаписью, на которой запечатлен момент удара по переправе. На кадрах видно, как в объект попадает снаряд, после чего происходит взрыв.

13 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по городу Николаеву. Целью был военный объект в Корабельном районе. Мужчина не исключил, что речь идет о складе с взрывчатыми веществами.

Ранее в сети появилось видео удара российского ракетного комплекса «Искандер» по аэродрому в Полтавской области.