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Появилось видео, на котором боец ВС РФ в одиночку штурмует опорник ВСУ

Военкор Симонов показал кадры штурма опорника ВСУ одиноким бойцом ВС РФ

Военнослужащий Вооруженных сил России в одиночку атаковал опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Кадры отчаянного штурма в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» опубликовал военный корреспондент Александр Симонов.

По словам военкора, боец 2-й Таманской дивизии продолжал штурм опорника, даже оставшись без боевых товарищей. В определенный момент его ранил в ногу вражеский FPV-дрон, из-за чего солдату пришлось прекратить наступление и отползти к деревьям.

Военный продолжил стрелять по противнику и уничтожил еще два беспилотника ВСУ из автомата, пока дожидался подкрепления.

Другой боец ВС РФ в мае в одиночку ликвидировал четыре американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Кадры подвига военнослужащего публиковал Mash.

До этого видео уничтожения американского танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) показал Telegram-канал «Судоплатов». Боевая машина двигалась по проселочной дороге вдоль лесополосы, когда ее прямо в башню атаковал российский FPV-дрон. Танк задымился.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.

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Операция на Украине
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