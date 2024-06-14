Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска

Марочко: командование ВСУ стягивает силы под Волчанск для контрнаступления

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Военное руководство Украины приступило к наращиванию ударной группировки армии страны в районе города Волчанска, расположенного в Харьковской области, для последующего контрнаступления. Такое заявление сделал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, недалеко от харьковского населенного пункта Рубежное было обнаружено несколько мест сосредоточения украинских войск и техники. Специалист отметил, что именно отсюда командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрытно перебрасывает резервы под город Волчанск.

Как сказал Марочко, целью украинских генералов является наращивание ударной группировки ВСУ на соответствующем участке фронта. При этом чаще всего они наращивают силы в ночное время суток и привлекают к этому процессу артиллерию, которая «ведет беспокоящий отвлекающий огонь» по позициям российских военнослужащих.

11 июня глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на севере региона продолжаются бои за город Волчанск. Но постепенно бойцы Вооруженных сил РФ занимают все больше территорий населенного пункта, добавил представитель властей.

До этого он сообщил о замедлении продвижения российских войск на севере Харьковской области. Ганчев уточнил, что операции на этом направлении застопорились после подтягивания сюда дополнительных резервов ВСУ.

Ранее российский солдат рассказал, как военные ВСУ пытаются отбить город Волчанск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами