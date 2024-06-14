Армия Израиля выстрелила горящим шаром из требушета по Ливану

Израильские военные на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту для запуска зажигательных ядер на территорию соседнего государства. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что впервые видео с использованием требушетов, которые практически перестали использовать в XVI веке, появились в социальных сетях 12 июня. Журналисты выяснили, что эти кадры были сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Позднее израильский телеканал Kan сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ, что использование катапульты было «местной инициативой» и «не получило широкого распространения». Предполагается, что устройство использовалось израильскими военными для поджога растительности на границе, чтобы облегчить обнаружение бойцов ливанского движения «Хезболлах».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.