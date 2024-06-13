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В России оценили результат контрнаступления ВСУ в Харьковской области

Политолог Марков: ВСУ провалили контрнаступление против РФ в Харьковской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли нанести ощутимого ущерба российским военным в ходе контрнаступления в Харьковской области, это можно считать провалом Киева. С такой оценкой ситуации на этом направлении поделился российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось, судя по всему», — отметил он.

По словам Маркова, это связано с тем, что контрнаступление было «очень локальным по целям». Среди задач ВСУ политолог отменил желание Киева создать на конференции в Швейцарии «впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает».

Он указал на то, что украинские военные пытались наступать в расположенном недалеко от Белгородской области городе Волчанск, а также от села Липцы.

«Однако попытка контрудара ВСУ провалилась и армия России опять возобновила наступление. И успешное наступление», — констатировал Марков.

Политолог заключил, что благодаря успешному продвижению армии России в сторону Липцов, военные в конечном счете потенциально смогут обстреливать военные объекты уже на территории главного города области, Харькова.

Наступление в Харьковской области началось в ночь на 10 мая. Основные бои развернулись за город Волчанск и близлежащие поселки.

По словам президента России Владимира Путина, цель операции — создание «санитарной зоны» для минимизации обстрелов Белгородской области. Российский лидер в середине мая уточнял, что взятие Харькова пока не входит в задачи наступления.

Ранее экс-разведчик США рассказал о ловушке для ВСУ под Харьковом.

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Операция на Украине
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