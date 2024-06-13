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Группировка войск «Запад» ликвидировала несколько сотен военнослужащих ВСУ

Минобороны: группировка войск «Запад» ликвидировала до 450 бойцов ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что противник потерял до 450 военных, два пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США и другую технику.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 июня заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

В этот же день авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по месту совещания офицеров территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

До этого военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили бронемашину со штурмовиками ВСУ.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.

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