Страны НАТО передали Киеву помощь почти на $100 млрд

Страны контактной группы по Украине, в число которых входят все государства НАТО, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине передали Киеву военную помощь на сумму свыше $98 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более $98 млрд», — сказал министр обороны Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что к контактной группе по Украине присоединилась Аргентина.

13 июня глава канадского минобороны Билл Блэр сообщил, что Оттава намерена поставить в зону украинского конфликта 2,3 тыс. авиационных ракет CRV7. При этом Блэр не стал уточнять, когда именно Канада передаст Украине данные снаряды. В настоящее время страна продолжает испытывать CRV7, чтобы в зависимости от результатов тестирования отправить в зону боевых действий еще большее количество ракет.

Ранее Латвия передала Украине первую партию беспилотников.