Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны НАТО передали Киеву помощь почти на $100 млрд

Остин: НАТО передало Украине помощь на $98 млрд с начала спецоперации РФ

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Страны контактной группы по Украине, в число которых входят все государства НАТО, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине передали Киеву военную помощь на сумму свыше $98 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более $98 млрд», — сказал министр обороны Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что к контактной группе по Украине присоединилась Аргентина.

13 июня глава канадского минобороны Билл Блэр сообщил, что Оттава намерена поставить в зону украинского конфликта 2,3 тыс. авиационных ракет CRV7. При этом Блэр не стал уточнять, когда именно Канада передаст Украине данные снаряды. В настоящее время страна продолжает испытывать CRV7, чтобы в зависимости от результатов тестирования отправить в зону боевых действий еще большее количество ракет.

Ранее Латвия передала Украине первую партию беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами