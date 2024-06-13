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Военэксперт раскрыл, повлияет ли передача западного оружия «Азову» на ход СВО

Военэксперт Матюшин: передача западного оружия «Азову» не повлияет на ход СВО

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Передача западного оружия украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) никак не повлияет на происходящее в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Матюшин.

«Натовское вооружение, в том числе и американское, уже давно состоит на балансе «Азова». Достаточно вспомнить пресловутые «Джавелины» ценой 400 тысяч долларов за штуку, из них 300 тысяч стоит система наведения. И много-много других видов стрелкового оружия. Теперь официально к ним, вполне возможно, зайдут пресловутые «Брэдли», «Страйкеры», «Абрамсы», — сказал Матюшин.

Он также подчеркнул, что данным решением США документально подтвердили, что выступают на стороне радикальных националистических формирований.

В июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов».

Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

Ранее в Госдепе США заявили, что нацбат «Азов» изменился.

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