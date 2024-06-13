На Украине подтвердили факты ударов по России западным оружием

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, удары западным оружием «уже чувствуются». Буданов уверен, что удары возымеют свой эффект и «точно облегчат ситуацию» на фронте для Украины.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей ФРГ разрешить использовать немецкое оружие против войск России в районе Харьковской области Украины. Он отказался отвечать на вопрос журналиста, применялось ли уже западное оружие против России, отметив, что не может вдаваться в подробности.

По словам генсека, имеет смысл разрешить украинским Вооруженным силам использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи республики.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

Ранее в США исключили отправку военных на Украину.