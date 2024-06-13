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В Херсонской области повредили критическую инфраструктуру

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

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РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Однако он не уточнил расположение и количество поврежденных объектов.

Накануне Прокудин сообщал о повреждении объектов критической инфраструктуры. Еще, по его словам, в ночь на 11 июня несколько населенных пунктов региона подверглись ударам.

В начале июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

До этого сообщалось, что в Харькове не осталось своих мощностей для производства электроэнергии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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