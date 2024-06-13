Расчет РСЗО «Град» ВС РФ поразил украинских военных

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, в ходе выполнения задачи расчет РСЗО «Град» ударил по живой силе, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ. В результате украинские войска потеряли до 30 военнослужащих.

После получения координат целей от подразделения беспилотной авиации и данных разведки расчеты РСЗО выдвинулись на закрытые огневые позиции. Подготовка боевой машины к стрельбе заняла около минуты.

1 июня артиллеристы российской группировки «Север» атаковали точку, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов Харьковской области.

12 июня расчет буксируемой 122-миллиметровой гаубицы Д-30 под названием «Дуняша» поразил командный пункт ВСУ на Купянском направлении.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. По данным ведомства, украинские войска в результате этих действий потеряли более 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.