Арахамия встретился с противниками мобилизации на Украине

Глава фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия сфотографировался в Германии с противниками мобилизации на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Лидер фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия сфотографировался в Берлине с украинцами, которые держали плакат с надписью «Зеленский отдал приказ похищать мужчин», — сообщает издание.

На приложенном видео видно, как Арахамия подходит к двум молодым людям и общается с протестующими — на русском языке.

До этого в Берлине начались задержки поездов из-за визита Владимира Зеленского на конференцию по восстановлению страны.

11 июня Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины и встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербелем Басом. В конференции по восстановлению Украины участвовали представители 90 стран, в том числе, Грузии.

Ранее Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.