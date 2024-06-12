На Украине анонсировали открытие новых заводов Rheinmetall

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о скором открытии Rheinmetall первых заводов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновницы.

«Вчера мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро [в рамках. — «Газета.Ru»] альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении этих двух дней было заключено целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями», — заявила Свириденко.

Украинский министр подчеркнула, что было подписано более чем 100 соглашений и договоренностей, которые должны, в том числе, усилить энергетический сектор и частную экономику на Украине.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.