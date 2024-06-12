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Поселок Прилесье Белгородской области дважды попал под обстрел ВСУ

Гладков: ВСУ дважды обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ дважды обстреляли поселок Прилесье в Краснояружском районе.

По словам главы региона, информации о пострадавших нет.

«В трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками посечены местный Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и коммерческий объект», — поделился Гладков.

Он добавил, что также повреждения получила линия газоснабжения.

В настоящее время продолжается подомовой обход территории, на месте работают все оперативные службы.

До этого Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру».

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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