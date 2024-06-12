В МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не заявлял, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

«Премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — обратил внимание глава МИД.

Он отметил, что заседание, на котором выступил Пашинян, записывалось, и можно проверить, кто что сказал.

12 июня Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте заявил, что его страна при бывших властях вступила в «союз-пузырь», а потом оказалось, что он не защищает Армению. Он заверил депутатов, что Ереван «назад не вернется», поскольку «другого пути нет».

До этого в МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ. Причина — отказ Армении платить взносы. В ведомстве добавили, что соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности прорабатывается в настоящее время.

Ранее посол РФ рассказал о последствиях заморозки членства Армении в ОДКБ.