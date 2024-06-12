Российский расчет «Дуняша» ударил по командному пункту ВСУ необычным снарядом

Расчет буксируемой 122-миллиметровой гаубицы Д-30 под названием «Дуняша» поразил командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, перед выстрелом российские военные написали на снаряде поздравление с Днем России, адресованное ВСУ.

Отмечается, что командный пункт был обнаружен с помощью беспилотника.

До этого российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных сил Украины. Также был нанесен удар по пункту дислокации наемников, местам подготовки безэкипажных катеров.

Также 11 июня министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области. По данным министерства, украинские войска в результате этих действий потеряли более 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.