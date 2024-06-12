Москалькова назвала одну из главных проблем, с которой сталкиваются бойцы СВО

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются участвующие в СВО российские военные, является увольнение по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, слова которой передает Life.ru.

Она заявила, что на основании указа президента России Владимира Путина этот вопрос решается комиссиями. По словам Москальковой, на основе этого указа уже более шести тысяч военных были уволены по семейным обстоятельствам.

Она подчеркнула, что каждая ситуация — это спор аргументов, мотивов и причин.

7 июня Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ выполнят планы по достижению всех целей специальной военной операции.

До этого Путин сказал, что России не нужна новая мобилизация, поскольку российские войска и так выдавливают противника из подконтрольных ему территорий. Лидер страны напомнил, что с начала 2024 года контракты с ВС РФ подписали больше 160 тыс. человек. Глава государства добавил, что для победы России не нужно ядерное оружие, когда есть русский характер.

Ранее сообщалось, что некоторым ветеранам СВО начнут выдавать автомобили.