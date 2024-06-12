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Пасынок главкома ВСУ Сырского рассказал о сокращении общения с отчимом

Пасынок Сырского Иван: после развода родителей общение с отчимом сократилось

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил, что его общение с отчимом сильно сократилось после развода родителей. Его слова передает RT.

«Он поддерживал связь с моим братом, его родным сыном, а я не мог простить ему того, что он изменил матери и ограничивался редкими сообщениями типа «Как дела?» или поздравлениями с праздниками», — заявил он.

Также Иван рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию. По словам Ивана, из-за этого ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей. Бывший одноклассник однажды написал Ивану, что если тот решит вернуться на Украину, то лично перережет ему горло.

В настоящее время, живя в Австралии, приемный сын Сырского всегда старается участвовать в активных действиях русской общины, заключается в публикации.

7 мая Иван Сырский возглавил автопробег к 9 Мая в Сиднее.

В России Ивана Сырского называют неродным сыном главкома от первого брака, также сообщается, что у него есть родной младший брат Антон. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью. «По словам Ивана, они с братом давно прекратили всякое общение с главкомом ВСУ.

Ранее экс-премьер Украины напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ.

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