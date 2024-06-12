Под обстрел попал район в Белгородской области

Краснояружский район Белгородской области находится под обстрелом. Об этом сообщила администрация Белгорода в Telegram-канале.

«Ведется обстрел Краснояружский район п. Прилесье», — говорится в сообщении.

Власти призвали граждан спуститься в укрытие.

До этого МЧС региона сообщало об обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области.

Гладков также сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.