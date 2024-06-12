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Немецкий журналист рассказал, в чем уязвимость украинской ПВО

Журналист Репке: элементы ПВО ВСУ уязвимы, так как стоят близко друг к другу

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РИА Новости

Немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X заявил, что украинские военные разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны (ПВО) слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет.

«По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить», — написал он, комментируя уничтожение российскими силами украинской системы ПВО С-300.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад активно поучаствовать в укреплении сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее военный эксперт назвал способ противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ.

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