Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные корабли Северного флота России заходят в порт Гаваны

Военные корабли Северного флота России начали прибывать в главный порт Кубы

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военные корабли Северного флота заходят в порт Гаваны. Об этом сообщает РИА Новости.

В главный порт Кубы в данный момент прибыл спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер».

Ожидается, что в порту последовательно состоятся две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — для фрегата и отдельно подводного крейсера.

Разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе суда обеспечения, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

До этого телеканал CBS News, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщил, что корабли американских Военно-морских сил (ВМС) займутся отслеживанием визита кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу.

6 июня официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы для своей национальной безопасности в визите группы российских кораблей на Кубу.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами