Военные корабли Северного флота России заходят в порт Гаваны

Военные корабли Северного флота заходят в порт Гаваны. Об этом сообщает РИА Новости.

В главный порт Кубы в данный момент прибыл спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер».

Ожидается, что в порту последовательно состоятся две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — для фрегата и отдельно подводного крейсера.

Разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе суда обеспечения, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

До этого телеканал CBS News, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщил, что корабли американских Военно-морских сил (ВМС) займутся отслеживанием визита кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу.

6 июня официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы для своей национальной безопасности в визите группы российских кораблей на Кубу.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.